ЗМІ: Супутник показав ще одне затонуле російське судно у Феодосії
Супутниковий знімок свідчить, що внаслідок удару по порту Феодосії в окупованому Криму, крім "Новочеркаська", частково затонуло ще одне судно., повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила "Радіо Свобода" із посиланням на супутниковий знімкок сервісу Planet.com, що показує порт Феодосії після українського удару в ніч на 26 грудня.
Як повідомляє видання, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", судячи з знімку, внаслідок удару частково затонуло ще одне судно. На фото цей корабель позначений жовтним прямокутником.
Для порівняння використано знімок за 24 грудня.
Передісторія:
- Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
- Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.
- Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
- За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.