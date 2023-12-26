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ЗМІ: Супутник показав ще одне затонуле російське судно у Феодосії

ЗМІ: Супутник показав ще одне затонуле російське судно у Феодосії
Фото: Telegram

Супутниковий знімок свідчить, що внаслідок удару по порту Феодосії в окупованому Криму, крім "Новочеркаська", частково затонуло ще одне судно.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила "Радіо Свобода" із посиланням на супутниковий знімкок сервісу Planet.com, що показує порт Феодосії після українського удару в ніч на 26 грудня.

Як повідомляє видання, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", судячи з знімку, внаслідок удару частково затонуло ще одне судно. На фото цей корабель позначений жовтним прямокутником.

Для порівняння використано знімок за 24 грудня.

Передісторія: 

  • Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
  • Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.
  • Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
  • За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували. 

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