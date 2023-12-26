ЗМІ: Супутник показав ще одне затонуле російське судно у Феодосії

Супутниковий знімок свідчить, що внаслідок удару по порту Феодосії в окупованому Криму, крім "Новочеркаська", частково затонуло ще одне судно.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила "Радіо Свобода" із посиланням на супутниковий знімкок сервісу Planet.com, що показує порт Феодосії після українського удару в ніч на 26 грудня.

Як повідомляє видання, крім великого десантного корабля "Новочеркаськ", судячи з знімку, внаслідок удару частково затонуло ще одне судно. На фото цей корабель позначений жовтним прямокутником.

Для порівняння використано знімок за 24 грудня.

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