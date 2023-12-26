СБУ затримала власника інтернет-провайдера: транслював розпропаганду

Правоохоронці затримали у Києві власника інтернет-провайдера. Чоловік надавав послуги на тимчасово окупованій частині Луганської області та співпрацював з окупантами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначають у відомстві, чоловік систематично сплачує "податки" до "бюджету" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи Кремля, насамперед про війну в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявили понад 7,5 мільйонів гривень. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт.

Організував "бізнес" з родичкою із Луганської області

Незаконну діяльність чоловік організував разом з близькою родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка Луганської області.

Там вони створили компанію-провайдер та "зареєстрували" фірму в місцевій окупаційній адміністрації РФ та "Роскомнагляді" на території країни-агресора.

Оголошення підозри зрадникам

Наразі затриманому та його спільниці з окупованої частини сходу повідомили про підозру за співпрацю з країною-агресором.

"Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України" , - підсумували в СБУ.

СБУ полює на зрадників України

Нещодавно повідомлялося, що ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років в'язниці. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.

Також командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Крім того, ще двом колаборантам із Харківської області оголосили вирок. Їх засудили за допомогу росіянам в обкраданні співгромадян під час окупаційного періоду.