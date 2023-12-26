Пасажири херсонського поїзда, що потрапили під обстріл, доїхали до Миколаєва
Пасажири херсонського поїзда, які потрапили під російський обстріл на вокзалі, доїхали до Миколаєва автобусами, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Укрзалізниця.
"Пасажири херсонського поїзда безпечно дісталися Миколаєва автобусами. Поїзд до Києва вирушить диспетчерським розкладом.
Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва".
Наразі Укрзалізниця оцінює пошкодження вокзалу та вагонів.
Що передувало:
- Увечері 26 грудня армія РФ завдала удару по залізничному вокзалу Херсона, загинув поліціянт, двоє його колег і двоє цивільних поранені.