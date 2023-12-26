Псевдоголові захопленого заповідника "Асканія-Нова" оголошено про підозру

Жителю Херсона, який погодився очолити захоплений російськими окупантами унікальний заповідник "Асканія-Нова", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури 48-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у березні 2023 року обійняв посаду "директора" у захопленому та перейменованому окупаційною владою "Государственном автономном учреждении "Биосферный заповедник "Аскания-Нова", що функціонує на окупованих територіях Каховського району.

Підозрюваний у якості "керівника" налагоджував співпрацю із зоопарками та сафарі-парками Росії. Брав участь у конференціях та виставках, де приписував країні-агресорці досягнення українських дослідників у природоохоронній галузі.

Окрім організації роботи заповідника, взяв на себе правоохоронні функції в частині охорони природних територій заповідника.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, в листопаді законний директор біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал заявив про загрозу вивезення тварин з заповідника.