ОВА: Росіяни за день 17 разів обстріляли прикордоння Сумської області
Росіяни 26 грудня здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА.
Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади.
Білопільська громада: з території рф здійснено обстріл з АГС (29 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи) та обстріли з РСЗВ (5 вибухів) і мінометів (4 вибухи).
Краснопільська громада: був обстріл з ПТУР (1 ракета) та мінометні обстріли (8 вибухів).
Хотінська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з АГС (52 вибухи), артилерії (7 вибухів) та мінометів (22 вибухи).