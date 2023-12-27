Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 26 грудня впав на 15 коп. до 37.37 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 41,15 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 3 коп. до 4.05 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 47.43 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 43.60 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.49 за 1 польський злотий.