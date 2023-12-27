Курс валют НБУ на 27 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 26 грудня впав на 15 коп. до 37.37 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 41,15 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 3 коп. до 4.05 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 47.43 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 43.60 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.49 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.368 400
|EUR
|Євро
|41.153 800
|RUB
|Рубль
|0.405 230
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.426 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.601 200
|PLN
|Польський злотий
|9.490 100