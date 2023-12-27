Close button

Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс валют НБУ на 27 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 26 грудня впав на 15 коп. до 37.37 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 41,15 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 3 коп. до 4.05 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 6 коп. до 47.43 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 25 коп. до 43.60 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.49 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.368 400 --0.154
EUR Євро 41.153 800 --0.207
RUB Рубль 0.405 230 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 47.426 100 --0.062
CHF Швейцарський франк 43.601 200 --0.254
PLN Польський злотий 9.490 100 --0.048

Новини

Популярні теми форуму

analytics