В ISW проаналізували ймовірне захоплення Мар'їнки росіянами
В Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам оперативно значущого просування вперед, повідомляє Українська правда.
"Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії і не прогнозує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність до швидкого механізованого просування вперед, чого вони не демонструють, і не показують жодних ознак цього", – йдеться у звіті.
За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на те, що візуального підтвердження повного захоплення Мар'їнки російськими військами станом на 26 грудня не спостерігалося.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплення Мар'їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ.
Багато російських військових блогерів визнали захоплення Мар'їнки тактичною перемогою і заявили, що це дозволить російським військам проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів, розташованих на відстані до 15 км на захід від Мар'їнки, в найближчі тижні і місяці, загрожуючи прилеглим українським наземним лініям зв'язку.
У звіті нагадують, що російські війська намагаються захопити Мар'їнку з 2014 року і проводять щоденні фронтальні атаки на населений пункт з початку повномасштабного вторгнення, активізувавши ці атаки на початку жовтня 2023 року.
Як російські, так і українські офіційні особи визнали, що бойові дії повністю зруйнували Мар'їнку, невелике поселення, в якому до вторгнення проживало близько 9 000 людей.
"Невелике і повністю зруйноване селище не дає російським військам надійного оперативного плацдарму, з якого можна було б розпочати подальші наступальні операції.
Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту, що існувала до вторгнення, і українські війська вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, які російські війська також намагаються захопити", – стверджують аналітики.
Ключові висновки ISW за 26 грудня
- Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії і не віщує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не поліпшать свою здатність здійснювати швидке механізоване просування вперед, чого вони не демонструють, і не показують жодних ознак цього.
- Однак локальні російські наступальні операції все ще чинять тиск на українські сили в багатьох місцях уздовж фронту на сході України і можуть призвести до поступового тактичного просування російських військ.
- 26 грудня українські сили завдали успішного ракетного удару, який знищив корабель Чорноморського флоту Росії та потенційно пошкодив портову інфраструктуру в окупованій Феодосії, Крим.
- Російські війська завдали удару по залізничному вокзалу в Херсоні, де 26 грудня цивільні очікували на евакуацію.
- За повідомленнями, російські війська знизили темпи своїх операцій на східному (лівому) березі Херсонської області, ймовірно, у зв'язку зі зниженням активності російської авіації після того, як українські сили нещодавно збили кілька російських літаків.
- Український уряд продовжує докладати зусиль для систематизації та підвищення стійкості української мобілізації в довгостроковій перспективі.
- Президент Росії Владімір Путін продовжував зображати себе милостивим головнокомандувачем Збройних сил Росії, протиставляючи свою очевидну увагу до російських нерегулярних формувань некомпетентності Міністерства оборони Росії.
- Країни-члени Євразійського економічного союзу і Співдружності Незалежних Держав провели низку зустрічей у Санкт-Петербурзі 25 і 26 грудня.
- Російські актори скористалися триваючими в Сербії протестами проти президента Александера Вучича, щоб звинуватити західних акторів у спричиненні нестабільності в Сербії, яку Росія сприймає як довгострокового європейського союзника.
- Російський блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що Фінляндія стає "другою Україною", провівши риторичні паралелі між російськими наративами про Україну та Фінляндію, що також свідчить про те, що Росія має ідеологічні та територіальні цілі, які виходять далеко за межі війни в Україні.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська, Авдіївки, Мар'їнки та Роботиного, а позиційні бої тривали вздовж усієї лінії зіткнення.
- Президент Росії Володимир Путін 25 грудня підписав низку законів, які сприятимуть подальшому зміцненню військового потенціалу Росії.
- Кремль надалі формалізував способи примусу мешканців окупованої України до отримання російських паспортів за допомогою виплат материнського капіталу.