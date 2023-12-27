В ISW проаналізували ймовірне захоплення Мар'їнки росіянами

В Інституті вивчення війни (ISW) стверджують, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам оперативно значущого просування вперед, повідомляє Українська правда.

"Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії і не прогнозує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність до швидкого механізованого просування вперед, чого вони не демонструють, і не показують жодних ознак цього", – йдеться у звіті.

За оцінками ISW, російські сили, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на те, що візуального підтвердження повного захоплення Мар'їнки російськими військами станом на 26 грудня не спостерігалося.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплення Мар'їнки дозволить російським військам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого Донецька і створити ширший оперативний простір для російських військ.

Багато російських військових блогерів визнали захоплення Мар'їнки тактичною перемогою і заявили, що це дозволить російським військам проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів, розташованих на відстані до 15 км на захід від Мар'їнки, в найближчі тижні і місяці, загрожуючи прилеглим українським наземним лініям зв'язку.

У звіті нагадують, що російські війська намагаються захопити Мар'їнку з 2014 року і проводять щоденні фронтальні атаки на населений пункт з початку повномасштабного вторгнення, активізувавши ці атаки на початку жовтня 2023 року.

Як російські, так і українські офіційні особи визнали, що бойові дії повністю зруйнували Мар'їнку, невелике поселення, в якому до вторгнення проживало близько 9 000 людей.

"Невелике і повністю зруйноване селище не дає російським військам надійного оперативного плацдарму, з якого можна було б розпочати подальші наступальні операції.

Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту, що існувала до вторгнення, і українські війська вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, які російські війська також намагаються захопити" , – стверджують аналітики.

Ключові висновки ISW за 26 грудня