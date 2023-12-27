Уночі ППО збила понад 30 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 32 "Шахеда".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники з Балаклави в окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

Усього зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.