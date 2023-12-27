Росія за добу втратила майже 800 військових та 14 танків – Генштаб
За минулу добу росіяни втратили в Україні приблизно 790 військових, 14 танків, 10 бронемашин, два засоби ППО та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб,
- танків ‒ 5913 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од,
- артилерійських систем – 8376 (+10) од,
- РСЗВ – 934 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 616 (+2) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),
- крилаті ракети ‒ 1620 (+2),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)