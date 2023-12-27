Close button

Росія за добу втратила майже 800 військових та 14 танків – Генштаб

Росія за добу втратила майже 800 військових та 14 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу росіяни втратили в Україні приблизно 790 військових, 14 танків, 10 бронемашин, два засоби ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб,
  • танків ‒ 5913 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од,
  • артилерійських систем – 8376 (+10) од,
  • РСЗВ – 934 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 616 (+2) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1240 (+1)

Новини

Популярні теми форуму

analytics