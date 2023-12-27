Як окупанти змінили тактику на Херсонщині після збиття літаків – ISW

Російські загарбники після збиття Силами оборони України на тому тижні кількох винищувачів знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області. Аби не ризикувати авіацією, інтервенти, вочевидь, вирішили підвести далекобійну артилерію ближче до берега Дніпра. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє РБК-Україна.

Експерти вказують на зменшення активності російської авіації після того, як українські військові 24 і 25 грудня заявили про збиття одного ворожого літака Су-34 на Маріупольському напрямку, одного Су-30СМ над Чорним морем, на додаток до трьох Су-34, які ЗСУ знищили на півдні України з 21 по 22 грудня.

26 грудня речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що на східному березі Херсонської області противник щодня проводять вдвічі менше наземних атак на позиції наших військ порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.

Вона також повідомила, що знищення кількох російських літаків послабило здатність ворога завдавати плануючих бомбових ударів, та що окупанти розгорнули великокаліберну артилерію та реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на лівому березі Херсонської області, щоб компенсувати відсутність авіаційної підтримки.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат 25 грудня повідомив, що російські війська припинили ведення активних бойових дій на Херсонському напрямку після того, як Сили оборони збили 3 російські літаки Су-34 на півдні країни.

25 грудня російський "воєнкор" заявив, що авіація РФ в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця 26 грудня, військові РФ не змогли відновити кількість літаків Су-34/34М до рівня перед повномасштабним вторгненням, і тепер повинні доповнити бойові дії літаків Су-34/34М старішим літакам Су-24. Експерт розповів, що ворог рідко розгортає літаки Су-34/34М на своїх базах в окупованому Криму, ймовірно, намагаючись утримати їх від зони дії ударів ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше оцінювали, що російські сили, можливо, нещодавно посилили використання плануючих бомб проти українських сил на правому березі Херсонської області частково через успішне придушення бійцями ЗСУ далекобійної артилерії окупантів.

"Однак російські війська, можливо, наразі вважають за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж ризикувати знищенням більшої кількості літаків" , - йдеться у звіті.

На думку експертів ISW, потенційне розгортання російської далекобійної артилерії ближче до лінії фронту може надати ЗСУ можливість легше вражати ці види озброєння ворона, та більш вільно та безпечно діяти вздовж узбережжя Дніпра та в тилових районах на західному березі Херсонської області.