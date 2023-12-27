В ЄС вважають, що для вступу Україні знадобиться щонайменше 6 років

Україні для вступу до Європейського союзу може знадобитися щонайменше 6 років. Стільки часу зайняв процес вступу Австрії.﻿ Про це заявив посол ЄС в Австрії Мартін Зельмаєр в інтерв'ю Kleine Zeitung, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що процес вступу до ЄС має стабілізуючу функцію. Україна має також додаткову перспективу з боку НАТО.

"Процес вступу до ЄС має стабілізуючу функцію. Історія це показала. Португалія, Іспанія та Греція приєдналися до ЄС незабаром після того, як позбулися диктатури. Звичайно, з Україною є додаткова перспектива безпеки з боку країн НАТО" , - сказав дипломат.

Зельмаєр відкинув думку, що вступ України до ЄС може розтягнутися до десятиліття. На його думку, Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може бути десь між ними" , - відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.

Посол додав, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. Але попереду ще багато роботи, зокрема, незалежність судової системи та покращення ефективності управління.