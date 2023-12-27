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Після удару по "Новочеркаську" 33 моряки вважаються зниклими безвісти – СМИ

Після удару по "Новочеркаську" 33 моряки вважаються зниклими безвісти – СМИ
Фото: t.me/astrapress

33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула в результаті атаки ЗСУ на корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

За даними джерел видання, на місці знайдено уламки ракети Storm Shadow – фрагменти обшивки та вузол кріплення.

На момент атаки вночі 26 грудня на великому десантному кораблі «Новочеркаськ» перебували 77 моряків.

За останніми даними, 33 з них вважаються зниклими безвісти, 19 поранені. Загинула в результаті атаки 64-річна працівниця охорони порту Надія Товщина, ще 4 мирних жителів поранено.

Корабель повністю вигорів і затонув.

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