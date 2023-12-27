Після удару по "Новочеркаську" 33 моряки вважаються зниклими безвісти – СМИ
33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула в результаті атаки ЗСУ на корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
За даними джерел видання, на місці знайдено уламки ракети Storm Shadow – фрагменти обшивки та вузол кріплення.
На момент атаки вночі 26 грудня на великому десантному кораблі «Новочеркаськ» перебували 77 моряків.
За останніми даними, 33 з них вважаються зниклими безвісти, 19 поранені. Загинула в результаті атаки 64-річна працівниця охорони порту Надія Товщина, ще 4 мирних жителів поранено.
Корабель повністю вигорів і затонув.