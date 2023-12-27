Сі Цзіньпін: Тайвань неминуче возз'єднається з материковим Китаєм

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз’єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова від Китаю. Про це він сказав під час виступу на симпозіум з нагоди 130-ї річниці від дня народження засновника КНР Мао Цзедуна, повідомляє Укрінформ.

"Реалізація повного возз’єднання Китаю є неминучою тенденцією. Це найбільший національний інтерес і те, чого хочуть люди" , - сказав Сі.

Він наголосив на необхідності ретельно впроваджувати політику правлячої в КНР Компартії стосовно вирішення тайванського питання та підтримки принципу одного Китаю і Консенсусу 1992 року (яким Китай Тайвань визнали єдність Китаю – ред.).

Китайський лідер також підкреслив необхідність розвивати взаємодію з Тайванем в усіх сферах та закликав сприяти мирному розвитку відносин між материком і островом.

Водночас він вчергове застеріг від спроб проголошення незалежності Тайваню.

"Ми рішуче перешкоджатимемо будь-кому домагатись відділення Тайваню від Китаю" , - наголосив Сі.

Як відомо, 13 січня на Тайвані пройдуть чергові парламентські й президентські вибори, на яких головна боротьба розгортається між провладною Демократичною прогресивною партією (ДПП), яка виступає за незалежність, та опозиційною партією Гоміндан, схильною до налагодження відносин із Пекіном.

За останніми соцопитуваннями, фаворитом перегонів є висуванець влади віцепрезидент Лай Чінте, який на понад 9% випереджає кандидата Гоміндану Хоу Юі.