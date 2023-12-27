Окупанти здійснили понад 460 хімічних атак по ЗСУ від початку вторгнення

Росія з початку широкомасштабної війни здійснила в Україні 465 хімічних атак. Про це заявили в командуванні Сил підтримки Збройних сил України, повідомляє Укрінформ.

Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року - 81 випадок.

При цьому динаміка застосування зростає, ідеться в повідомленні. Так, лише за 19 грудня Росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната "Дрофа-ПМ", які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня було виявлене застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин були задокументовані і направлені для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.