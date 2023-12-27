В Ізраїлі заявили, що війна з ХАМАСом триватиме ще "багато місяців"

Головнокомандувач ізраїльської армії попередив, що війна з радикальним палестинським угрупованням ХАМАС (визнане терористичним в ЄС і США) триватиме ще "багато місяців", повідомляє Радіо Свобода.

Герці Галеві сказав про це в телезаяві 26 грудня в той час, як ізраїльські удари про Сектору Гази активізувалися. За даними медиків Гази, які неможливо поки перевірити незалежно, внаслідок боїв загинули понад 20 000 людей.

"Немає чарівних рішень чи коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча і наполеглива боротьба. Ми дістанемося до лідерів ХАМАСу, незалежно від того, чи займе це тиждень, чи місяці" , — сказав Галеві.

Занепокоєння щодо наростання гуманітарної кризи в Секторі Гази посилили заклики до припинення бойових дій. В управлінні ООН з прав людини висловили занепокоєння через бомбардування Ізраїлем центральної частини Сектору Гази і наголосили, що ізраїльські сили повинні вжити всіх доступних заходів для захисту цивільних осіб.

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