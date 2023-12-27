У Херсоні перебої з електрикою та зв'язком через обстріли – МВА

Внаслідок російських обстрілів у деяких районах Херсона спостерігаються перебої з електрикою та мобільним зв'язком. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Наразі у деяких районах Херсона є перебої з електрикою та мобільним зв'язком" , - написав Мрочко.

Він також повідомив, що за минулу добу російські війська 36 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 154 снаряди.

"Вкотре громада була атакована дронами. Також вівся вогонь з РСЗВ з тимчасово окупованого лівого берега. Били по житлових кварталах міста Херсона" , - додав начальник МВА.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Комишанах, Зеленівці та Наддніпрянському.

Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу семеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомили в Міненерго, внаслідок масованого ворожого обстрілу в Херсоні знеструмлено 93,7 тисяч споживачів, всього в місті без електропостачання - 98,4 тисячі клієнтів.

Також постраждав сусідній населений пункт, де відключено 1,7 тисячі абонентів. В області без напруги 46 населених пунктів - 28,2 тисячі точок обліку.