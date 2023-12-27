Де в Україні найдорожча та найдешевша кава – дослідження

Станом на кінець 2023 року середня вартість філіжанки еспресо в Україні складала 30 грн.﻿ Про це йдеться в дослідженні "Індекс Еспресо", яке здійснила платформа відкритих даних "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

Загалом, Індекс Еспресо в Україні зріс за останні роки вдвічі: з 15 грн у 2017 році до 30 грн — у 2023 році.

У середньому ціна на еспресо зростала на 1 грн на рік.

Найвищий стрибок у ціні відбувся у 2022 році. За рік середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.

Станом на грудень 2023 року найвища ціна еспресо в Україні — на Одещині (36 грн). На другому місці — Донеччина (35 грн). На третьому — Харківщина (32 грн).

Найнижча ціна еспресо — на Хмельниччині (21 грн). На другому місці — Сумщина (23 грн). На третьому — Житомирщина та Вінниччина (24 грн).