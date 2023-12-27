Росіяни активно застосовують бронетехніку на Таврійському напрямі – Тарнавський

Російські війська на Таврійському напрямку активно застосовують для наступу броньовану техніку, однак близько 60 відсотків знищують українські воїни, решта відступає. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає" , - написав Тарнавський.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли.

Українські захисники стійко тримають оборону і проводять активні дії на всіх напрямках фронту.

Загальні втрати російської армії склали 348 осіб.

Також українські бійці знищили 35 одиниць військової техніки, зокрема:

3 танки;

1 ББМ;

28 БПЛА;

2 автомобілі.

Окрім того, ще 17 одиниць техніки ворога було пошкоджено.