Росіяни активно застосовують бронетехніку на Таврійському напрямі – Тарнавський
Російські війська на Таврійському напрямку активно застосовують для наступу броньовану техніку, однак близько 60 відсотків знищують українські воїни, решта відступає. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Окупанти активно застосовують для наступу броньовану техніку - близько 60 відсотків знищують наші воїни. Решта швидко відступає", - написав Тарнавський.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 994 артобстріли.
Українські захисники стійко тримають оборону і проводять активні дії на всіх напрямках фронту.
Загальні втрати російської армії склали 348 осіб.
Також українські бійці знищили 35 одиниць військової техніки, зокрема:
- 3 танки;
- 1 ББМ;
- 28 БПЛА;
- 2 автомобілі.
Окрім того, ще 17 одиниць техніки ворога було пошкоджено.