Прем’єр німецької Саксонії пропонує Україні тимчасові територіальні поступки

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер знову сказав, що Україні час змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир’я, повідомляє Європейська правда.

Кречмер знову висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями" , – сказав Кречмер.

"Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення" , – додав він.

Кречмер також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.