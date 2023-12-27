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Прем’єр німецької Саксонії пропонує Україні тимчасові територіальні поступки

Прем’єр німецької Саксонії пропонує Україні тимчасові територіальні поступки
Фото: Pawel Sosnowski / Sächsische Staatskanzlei

Прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер знову сказав, що Україні час змиритися з тимчасовою втратою територій задля перемир’я, повідомляє Європейська правда.

Кречмер знову висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна  й уможливити припинення вогню". 

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями", – сказав Кречмер. 
"Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – додав він. 

Кречмер також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії. 

"Росія – це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас – це бачення з ХІХ століття, і це закладає основу для нових конфліктів", – заявив прем’єр Саксонії.

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