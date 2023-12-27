Окупанти збільшили застосування бронетехніки та дронів – Сирський

Ситуація на сході України залишається складною, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.

"На Куп’янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після понесених втрат проводить перегрупування своїх підрозділів. Продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч" , – заявив Сирський.

Як зауважив командувач, “на Лиманському напрямку агресор відновив інтенсивні наступальні дії з метою витіснення наших військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу".

Також росіяни не відмовляються від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець, зазначив Сирський.

На Сіверському напрямку, за інформацією Сирського, армія РФ намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки, здійснює підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледара і Сіверська.

На Бахмутському напрямку також не припиняються інтенсивні наступальні дії. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Застосовує штурмові групи “добровольчого корпусу”, які перемістив з південного напрямку. Залучений особовий склад морської піхоти Каспійської флотилії, зауважив командувач.

За його словами, росіяни останнім часом значно збільшили застосування броньованої техніки, дронів-камікадзе та продовжують вести інтенсивні артилерійські обстріли.

Водночас на всіх напрямках наступу ворога українські командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення їх просування, підкреслив Сирський.

Він відзначив ефективну роботу штабів військових частин щодо оперативного реагування на дії ворога та підготовки найбільш оптимальних варіантів дій Збройних сил України залежно від обстановки, яка склалася.

"Попри складну ситуацію, наші воїни, виявляючи надзвичайний професіоналізм та мужність, стримують просування ворога та наносять йому значних втрат. Лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили більше трьох тисяч особового складу, із них вбитими – більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них - 43 танки, 83 бойових броньованих машини, 69 артилерійських систем" , - наголосив командувач.

Як заявив Сирський, “в умовах ведення активних бойових дій нашими пріоритетами залишаються збереження життя наших воїнів, ефективне застосування засобів вогневого ураження, постійне ведення розвідки та оперативне прийняття рішень”.