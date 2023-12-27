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70% Херсонщини без електрики через обстріли – ОВА

70% Херсонщини без електрики через обстріли – ОВА
Фото: Рixabay

Через обстріли ворога 26 грудня без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсонської області. Про це заявив начальник ОВА Олександр Прокудін, повідомляє Економічна правда.

"Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів", - сказав Прокудін.

За його словами, "енергетики вже працюють", "визначають ступінь пошкодження, після - негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт".

"Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше відновити світло", - підсумував Прокудін.

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