Нічний обстріл Одещини: кількість загиблих зросла
Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Одещину загинуло двоє людей.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Спершу повідомлялося про одну людину, що загинула на місці.
"Ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер", – повідомив Кіпер.
Загалом внаслідок обстрілів постраждали 4 людини. Зокрема, 17-річний хлопець залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.
6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою.