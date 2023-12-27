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Нічний обстріл Одещини: кількість загиблих зросла

Нічний обстріл Одещини: кількість загиблих зросла
Фото: t.me/SJTF_Odes

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Одещину загинуло двоє людей.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Спершу повідомлялося про одну людину, що загинула на місці. 

"Ще один чоловік, доставлений у важкому стані до лікарні, помер", – повідомив Кіпер.

Загалом внаслідок обстрілів постраждали 4 людини. Зокрема, 17-річний хлопець залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

6-річна дитина, про яку повідомлялося раніше, постраждала внаслідок побутової пожежі, не пов'язаної з дроновою атакою.

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