У ЗСУ назвали кількість великих кораблів РФ, які залишилися в Чорному морі

Кількість великих десантних кораблів російського флоту, що залишається у Чорному морі, "добре відома" Збройним силам України: нині їх шість одиниць, при цьому ще сім суден виведені з ладу Силами оборони. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Радіо Свобода.

Він додав, що частина суден знищена, ще кілька – перебувають на ремонті.

"Кількість (кораблів – ред.) нам чудово відома. Перед початком повномасштабного вторгнення росіяни завели до Чорного моря шість одиниць з інших флотів. З Балтійського та Північного флоту. І якщо до початку тут було сім одиниць, додали шість, стало 13. Із них три вже знищено. Причому знищено різними родами (військ – ред.). Перший із них було знищено в Бердянську Сухопутними військами. Ще два знищено Повітряними силами – це той самий "Мінськ" разом із підводним човном.

Тепер цей великий десантний корабель. Ще чотири одиниці перебуває в ремонті, серед них всім відомий "Оленегорский горняк" й інші кораблі. Це вже, фактично, сім одиниць виведено з ладу і ще шість залишається в строю" , – заявив Плетенчук.

За його словами, знищення чергового великого десантного корабля "Новочеркаськ" може бути серйозним ударом по логістиці РФ, зокрема і в Чорному морі. Плетенчук зауважив, що Росія не може повною мірою використовувати Керченський міст, до того ж є труднощі у використанні й великих десантних кораблів.

"Це може бути серйозною втратою логістичного інструменту. Тому що, фактично, так званий "Кримський міст" не використовується зараз для військової логістики через ті пошкодження, які він отримав внаслідок спільної операції Служби безпеки України і Військово-морських сил ЗСУ. Є висока ймовірність, що вони для цього використовують саме морську військову логістику. Враховуючи те, що великі десантні кораблі за призначенням в Чорному морі вони використовувати не можуть досить давно, єдине що їм залишається – підпрацьовувати поромами, аби перевозити військові вантажі" , – сказав речник.

Військовий також додав, що ударом по Феодосії складно пошкодити чи знищити інфраструктуру порту, оскільки це досить добре укріплені гідротехнічні споруди. Проте знищення самого корабля не підлягає сумніву, наголосив Плетенчук. Він додав, що наразі верифікується кількість знищеного особового складу. Подібний корабель не міг простоювати в порту без персоналу на борту, зауважив речник ВМС.

"Такі кораблі, зазвичай, без екіпажу не залишають. Навіть попри те, що він перебував у порту в цей момент, досить велика частка екіпажу мала перебувати на борту. А екіпаж там складає близько 80 осіб. Враховуючи цей тип кораблів, там могли бути й сторонні особи. Те, що там не могло обійтися без жертв – це більше схоже на правду" , – розповів військовий.

Речник Військово-морських сил додав, що операція зі знищення корабля "Новочеркаськ" вимагала ретельної підготовки і розвідки. За його словами, прицільний вогонь вдалося здійснити після того, як військові вирахували місце його дислокації.

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