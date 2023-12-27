Повістки не будуть видавати на вулиці, якщо є військові документи – ЗСУ

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування (військкоматів) не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Про це заявив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт.

"Це тільки уточнення облікових даних. Після цього проходите медичний огляд. Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру" , — сказав Фітьо.

Він зазначив, що навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу.

"Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, в тому числі й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка — це не відправка на війну" , — заявив військовий. ﻿

Представник СВ наголосив, що повістки можуть виписувати і на блокпостах, а також в інших громадських місцях.