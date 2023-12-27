Штучний інтелект від Microsoft став доступним для пристроїв на Android

Мобільна версія інструменту Copilot від Microsoft, який працює на базі штучного інтелекту, стала доступною для Android-пристроїв. Про це стало відомо зі сторінки інструменту в Play Store, повідомляє Ліга.net.

Copilot дозволяє користувачам отримувати допомогу у написанні коду, створювати маркетингові електронні листи та навіть створювати зображення на основі текстових описів. Застосунок можна безплатно завантажити з Google Play Store без облікового запису Microsoft.

Випуск мобільної версії Copilot пройшов без офіційного анонсу. На цей час Copilot ще не доступний на iOS, і невідома дата його релізу.

Раніше Microsoft вже перенесла Copilot на Windows 10, представивши його на Edge, продуктах Microsoft 365 і Windows 11, що розширило його присутність на 1 мільярд пристроїв. Також були оновлення Copilot, які додали можливість підсумовувати відео та функцію створення пісень.