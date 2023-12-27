США хочуть отримати прототип зброї спрямованої енергії до 2026 року – ЗМІ

Військово-повітряні та військово-морські сили США звернулися до компанії Raytheon з проханням спроєктувати, побудувати та випробувати системи, які "підпалюватимуть" електронні компоненти противника за допомогою енергетичних вибухів, повідомляє Європейська правда.

Компанія планує поставити прототипи для програми передової електромагнітної нейтралізації та ураження спрямованою енергією, або DEFEND, у 2024 і 2026 фінансових роках, йдеться в матеріалі.

В Raytheon заявили, що її прототипи будуть міцними та транспортабельними для використання на передовій проти "повітряних загроз".

За словами президента з передових технологій компанії Коліна Вілана, некінетичні оборонні системи є ключовою частиною національної оборонної стратегії США.

"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon – це економічно ефективні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, що дозволяє нашим бійцям захищатися від швидших й маневреніших загроз" , – пояснив він.

Раніше компанія вже працювала над контрелектронною мікрохвильовою системою захисту повітряних баз збільшеного радіусу дії, відомою як CHIMERA, для ВПС США.

Водночас британський підрозділ компанія Raytheon оголосив на початку цього року, що встановить інший тип зброї спрямованої дії, високоенергетичний лазер, на бронемашину Wolfhound.

Пентагон щорічно витрачає в середньому один мільярд доларів на розробку зброї спрямованої енергії з метою її розміщення на борту літаків, військових кораблів та наземних транспортних засобів для боротьби з безпілотниками й ракетами.

Потужне мікрохвильове обладнання, зокрема, працює шляхом вивільнення хвиль енергії, які перевантажують електронні системи зброї, за допомогою чого виводить її з ладу.