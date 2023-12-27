У Гані почало працювати посольство України – МЗС

Посольство України вже розпочало роботу в Аккрі, столиці Гани.﻿ Про це заявили в міністерстві закордонних справ України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Зазначається, що відкриття посольства відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

"Минулого року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні" , - зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, це частина української стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі.

Глава МЗС додав, що розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

До призначення посла українське посольство в Гані функціонуватиме на рівні тимчасового повіреного.

Установа здійснюватиме весь спектр функцій: розвиватиме політичні контакти, зміцнюватиме економічні зв'язки, надаватиме консульські послуги для українців та ганійців.

За словами Кулеби, наступними країнами, в яких відкриють українські посольства, стануть Руанда, Мозамбік, Ботсвана. Загалом Україна планує відкрити десять нових посольств в Африці.