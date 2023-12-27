Посол США відреагувала на обстріл потяга у Херсоні
Посол США в Україні Бріджит Брінк показала своїм підписникам фото обстріляного потяга на вокзалі Херсона, нагадуючи, що війна в Україні не припинялася, повідомляє Європейська правда.
"Минулого вечора росіяни по-варварськи обстріляли залізничний вокзал Херсона, коли звідти намагалися виїхати понад 100 цивільних після годин обстрілів. Це ще одне нагадування: поки більшість людей святкують вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні", – написала Бріджит Брінк.
Нагадаємо, близько 18 години 26 грудня росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Херсона, внаслідок чого загинув співробітник поліції, двоє його колег і двоє цивільних поранені.