Німеччина встановила особи військових РФ, підозрюваних в обстрілах Гостомеля

Німеччина встановила особи росіян, яких підозрюють в цілеспрямованих обстрілах по мирних жителях в Гостомелі, серед яких був громадянин ФРН, що є першим розслідуванням Берліна воєнних злочинів в Україні. Про це заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн, повідомляє Європейська правда.

За словами посадовця, осіб, яких підозрюють в обстрілах, та відповідальних офіцерів уже ідентифікували.

"Якщо ми спіймаємо винних, ми висунемо звинувачення. А якщо Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, спіймає цих людей, ми надамо докази, щоб можна було успішно висунути звинувачення" , – зазначив Бушманн.

До відкриття цього конкретного розслідування Федеральна прокуратура вже розпочала так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської агресії проти України в березні 2022 року.

Мета полягає в тому, щоб спочатку зібрати докази без конкретних обвинувачених, наприклад, шляхом допиту свідків, які шукають притулку в Німеччині. Подібний підхід був застосований щодо воєнних злочинів у Сирії, де вже винесли кілька вироків.

Німецька влада випустила заклики українською, російською та англійською мовами, щоб переконати людей ділитися своїм досвідом з поліцією.