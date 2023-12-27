З початку року в Україні продали майже 26 тисяч бензинових авто

За одинадцять місяців 2023 року в Україні продали 25,8 тисяч авто з бензиновими двигунами. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на ринку нових легковиків, зазначають в профільній асоціації.

Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами в цьому році користувались: