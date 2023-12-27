З початку року в Україні продали майже 26 тисяч бензинових авто
За одинадцять місяців 2023 року в Україні продали 25,8 тисяч авто з бензиновими двигунами. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на ринку нових легковиків, зазначають в профільній асоціації.
Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами в цьому році користувались:
- Renault Duster - 2028 од.;
- Mazda CX5 - 1506 од.;
- Suzuki Vitara - 1199 од.;
- Hyundai Tucson - 1051 од.;
- Skoda Octavia - 1009 од.;
- Toyota Corolla - 979 од.;
- Toyota RAV-4 - 975 од.;
- KIA Sportage - 928 од.;
- Skoda Karoq - 817 од.;
- Suzuki SX4 - 656 од.