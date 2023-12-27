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З початку року в Україні продали майже 26 тисяч бензинових авто

З початку року в Україні продали майже 26 тисяч бензинових авто
Фото: Pixabay

За одинадцять місяців 2023  року в Україні продали 25,8 тисяч авто з бензиновими двигунами. Це на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Автомобілі, обладнані традиційними бензиновими двигунами стали найбільш популярними на ринку нових легковиків, зазначають в профільній асоціації.

Найбільшим попитом серед легковиків з бензиновими двигунами в цьому році користувались:

  • Renault Duster - 2028 од.;
  • Mazda CX5 - 1506 од.;
  • Suzuki Vitara - 1199 од.;
  • Hyundai Tucson - 1051 од.;
  • Skoda Octavia - 1009 од.;
  • Toyota Corolla - 979 од.;
  • Toyota RAV-4 - 975 од.;
  • KIA Sportage - 928 од.;
  • Skoda Karoq - 817 од.;
  • Suzuki SX4 - 656 од.

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