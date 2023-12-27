Окупанти розстріляли військовополонених під Запоріжжям: розпочали розслідування
Прокуратура розпочала розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє Українська правда.
За даними слідства, військовослужбовці армії РФ у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників.
Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.
Відео про це наразі з'явилось і поширилось в інтернеті.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", – йдеться в повідомленні.