П'ять енергоблоків теплоелектростанцій відправили на ремонт – "Укренерго"

Станом на 27 грудня в аварійний ремонт вийшли 3 блоки на теплових електростанціях, ще 2 блоки було виведено в поточний ремонт.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що попри виведення в ремонт 5 блоків ТЕС електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

В "Укренерго" повідомляють, що наразі відсутній експорт електроенергії. Натомість імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.

Крім того, внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів.

"Важка ситуація в Херсоні – через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області. Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях" , – йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують на важливості ощадливому споживанні електроенергії, оскільки попри теплу погоду загальний рівень споживання залишається високим.