У МЗС відповіли прем’єру Саксонії, який пропонує поступитися територіями

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які поступки Росії означатимуть лише розширення агресії у майбутньому. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у відповідь на слова прем’єра Саксонії, який вважає, що Україні час задуматися про поступки заради перемир’я, повідомляє Європейська правда.

"Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом" , – нагадав речник.

Ніколенко наголосив, що поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України, а спроби домовлятися з Росією вже були і провалилися.

"Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європи" , – наголосив Олег Ніколенко.

Він закликав визнати, що шлях до миру у Європі лежить через поразку Москви у її агресивній війні.

"Єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід" , – додав речник МЗС.

Нагадаємо, прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вчергове висловив думку, що Україні варто погодитися на тимчасову втрату територій задля перемир’я, а уряду Німеччини варто змінити політику щодо Росії.