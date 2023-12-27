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Два облгази втратили ліцензію на доставку, газ доставлятиме "Нафтогаз"

Два облгази втратили ліцензію на доставку, газ доставлятиме "Нафтогаз"
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

З 1 січня 2024 року газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

"Відповідні ліцензії сьогодні видала НКРЕКП. Безперебійна доставка газу здійснюватиметься для більш ніж півмільйона клієнтів", - зазначили в "Нафтогазі".

Водночас втрачають свою чинність ліцензії на розподіл газу, які були видані АТ "Рівнегаз" і АТ "Закарпатгаз".

У цьому зв'язку в "Нафтогазі" наголосили, що особові рахунки та тарифи залишаться незмінними. Але реквізити для оплати будуть нові.

Детальну інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами:

  • 066-300-2-888
  • 098-300-2-888
  • 093-300-2-888

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