Два облгази втратили ліцензію на доставку, газ доставлятиме "Нафтогаз"

З 1 січня 2024 року газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

"Відповідні ліцензії сьогодні видала НКРЕКП. Безперебійна доставка газу здійснюватиметься для більш ніж півмільйона клієнтів" , - зазначили в "Нафтогазі".

Водночас втрачають свою чинність ліцензії на розподіл газу, які були видані АТ "Рівнегаз" і АТ "Закарпатгаз".

У цьому зв'язку в "Нафтогазі" наголосили, що особові рахунки та тарифи залишаться незмінними. Але реквізити для оплати будуть нові.

Детальну інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами: