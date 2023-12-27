Міжнародна косметична компанія Avon вирішила не йти з російського ринку. Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела, повідомляє ЛігаБізнес.

Навесні 2022 року компанія оголосила про припинення інвестицій у російський бізнес. У квітні цього року Avon розпочинав підготовку до продажу свого бізнесу у Росії.

Придбати російський бізнес концерну Avon хотіли компанії Natura Siberica та ГК "Арнест".

Співрозмовники видання повідомили, що відмова від продажу повʼязана з "потужністю бренду Avon в Росії і небажанням поступатися стабільним бізнесом з відчутним дисконтом".

Avon працює у РФ з 1995 року. Про повний відхід компанії з РФ офіційно не йшлося. Навесні концерн розпочав підготовку до продажу свого єдиного в країні підприємства в Наро-Фомінську, що знаходиться на балансі ТОВ "Ейвон Бьюті Продактс Компані" – структури Avon в РФ.