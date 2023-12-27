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У Києві вчора зафіксували температурний рекорд

У Києві вчора зафіксували температурний рекорд
Фото: Курс України

У Києві 26 грудня зафіксували температурний рекорд, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря цього дня – 5,9 градусів тепла.

За даними метеорологів, це на 0,1 градуса вище, ніж у 2015 році.

За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня, додають в обсерваторії.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода

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