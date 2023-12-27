У Німеччині рекорд з експорту зброї, третина йде в Україну

Уряд Німеччини у 2023 році експортував зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, що є новим рекордом. Про це йдеться у відповіді міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен, повідомляє Європейська правда.

За даними уряду, порівняно з попереднім роком зростання експорту озброєнь склало 40 відсотків, де понад третина затвердженого експорту в 4,15 мільярда євро йде в Україну.

Ці цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, протягом якого Берлін схвалив експорт військових озброєнь на суму 6,15 мільярда євро та іншого військового обладнання на суму 5,57 мільярда євро.

Майже 90 відсотків цього експорту припадає на країни ЄС, НАТО, Україну та країни-союзники НАТО – наприклад, Японію, Австралію і Південну Корею.

Найбільшими імпортерами німецької зброї після України стали: Норвегія (1,2 млрд євро), Угорщина (1,03 млрд євро), Велика Британія (654,9 млн євро), США (545,4 млн євро) Польща (327,9 млн євро).

Також Німеччина схвалила експорт озброєнь та іншої військової техніки власного виробництва на суму 1,76 мільярда євро для таких країн, як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.