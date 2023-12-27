Більшість українців вірять, що Україна переможе у короткостроковій перспективі

58% українців вірять, що Україна переможе в цій війні у короткостроковій перспективі, повідомляє Українська правда.

Про це говорить загальнонаціональне соціологічне опитування проведене Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

Абсолютна більшість українців продовжує вірити в перемогу – 88%, 63% з них вірять у перемогу однозначно (минулоріч було 78%), сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

Інфографіка - "Демократичні інціативи"

"Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе в цій війні в короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 р., ще 31% – через 1–2 роки.

До перемоги у середньостроковій перспективі (3­–5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому прихильники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%)".

За даними опитування, тих, хто вірить у перемогу до літа 2024 р., найменше на Сході (16%) і найбільше – на Півдні (25%).

У регіональному розрізі частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1–2 роки, коливається від 27% на Півдні – до 36% на Заході країни.

Інфографіка - "Демократичні інціативи"

Довідково:

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.