Українці погіршили оцінку економічної ситуації в країні – опитування

Порівняно з лютим-березнем 2023 року, у грудні 2023 року оцінки економічної ситуації в Україні погіршились, знизився і оптимізм щодо економічного становища країни в середньостроковій перспективі. Також погіршилась оцінка рівня добробуту власної родини, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні інціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

Соціологи зазначають, що українці досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні.

Так, у травні 2021 року, за вісім місяців до початку повномасштабної війни, 60% опитаних оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (і лише 5% - як "добру" або "дуже добру", а 32% - як "не погану і не добру").

"У вересні-жовтні 2022 року, тобто через сім місяців після початку війни, зросла частка громадян, які оцінювали її як "дуже погану" або "досить погану" (до 64,5%). Ці оцінки покращилися у лютому-березні 2023 року, коли було зафіксоване зниження негативних оцінок навіть порівняно з "довоєнним" періодом: тоді оцінювали економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану" 55% (4% - як "добру" або "дуже добру", 37% - як "не погану і не добру").

Але, за даними опитування, що було проведене у грудні 2023 року, ці оцінки погіршилися (відповідно 66,5%, 3% і 27%), і зараз на статистично значущому рівні не відрізняються від тих, які спостерігалися у вересні-жовтні 2022 року", - йдеться у дослідженні.

При цьому рівень добробуту власної родини, як правило, українцями оцінюється краще, ніж економічна ситуація в країні.

"У вересні-жовтні 2022р. дещо зросла частка громадян, які оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий" (до 39%), частка тих, хто вважав його "добрим" або "дуже добрим", знизилася до 10%. За даними опитування, проведеного у лютому-березні 2023р., так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту родини дещо покращилася і стала близькою до показників, які були зафіксовані у травні 2021р.: 35% оцінювали його як "дуже" або "досить" поганий, 50% - як "не поганий і не добрий", 12% - як "добрий" або "дуже добрий" , - йдеться у результатах опитування.

У грудні 2023 року частка тих, хто вважає, що ситуація в економічній сфері зміниться на краще, знизилася до 7%, тих, хто дотримується думки, що вона погіршиться, зросла до 33%, а частка тих, хто вважає, що вона не зміниться, становить 48%.

Подібні тенденції спостерігалися і в динаміці очікуваних змін у короткостроковій перспективі рівня добробуту родини. За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що він за цей період покращиться, становить 8%, тих, хто дотримується думки, що він погіршиться - 25%, що він не зміниться - 53%.

Також соціологи звертають увагу, що після початку широкомасштабної війни спостерігалося істотне покращення економічних очікувань в середньостроковій (2-3 роки) перспективі. Зокрема, частка тих, хто очікував, що економічне становище країни в найближчі 2-3 роки покращиться, у вересні-жовтні 2022р. порівняно з травнем 2021р. зросла з 30% до 43%, а в лютому-березні 2023р. - до 52%.

Проте в грудні 2023 року цей оптимізм знизився - зараз так вважають 34,5% (на 5% більше, ніж у травні 2021р). Частка тих, хто очікує погіршення ситуації, становить 22% (приблизно стільки ж, як у травні 2021р.), тих, хто вважає, що ситуація у цій сфері не зміниться - 16% (що на 10% менше, ніж у травні 2021р.).

Дослідження тривало з 8 по 15 грудня 2023 року. Методом опитування face-to-face опитали 2 019 респондентів у віці від 18 років, що мешкають на території, яка контролюється урядом України. У Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування відбувалося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас, соціологи зазначають, що додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.