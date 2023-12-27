Зеленський подякував працівникам оборонки: зброї стало втричі більше

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі в оборонній сфері задіяні близько 300 тисяч працівників і працівниць, тож зброї українського виробництва стало значно більше, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський на зустрічі з працівниками оборонної галузі.

"Завдання України максимально чітке: маємо зробити нашу державу настільки сильною та ефективною, щоб Росія відчувала, що на кожен її удар буде наша відповідь. Виконати це завдання можливо лише на основі достатнього виробництва вітчизняної зброї. Зараз в нашому оборонному комплексі задіяні близько 300 тисяч працівників і працівниць. Я вдячний кожному й кожній".

За словами Зеленського, лише за цей рік вдалося випустити "вже тричі більше зброї і техніки, ніж торік; є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії".

Він додав, що Україна виготовляє боєприпаси для вітчизняних дронів і власні ракети.

Також, за словами президента, в оборонному комплексі зростає частка приватних компаній. Зокрема, за його даними, 4 з 5 компаній ОПК − це не державні компанії.

Зеленський вважає, що варто нарощувати кількість приватних компаній в оборонній галузі.