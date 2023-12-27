ДСНС: Майже 300 людей загинули від мін з початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення на підконтрольній Україні території через підрив на вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, повідомляє Українська правда.

Про це заявив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ".

"З початку широкомасштабного вторгнення на вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей, з яких 14 – це діти. Поранено 608 громадян, з яких 74 – діти.

За його словами, з початку повномасштабної війни рятувальниками було знешкоджено 464 тисячі вибухонебезпечних предметів. Найактивніше розмінування триває на території Донецької, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей.