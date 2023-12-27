Туск вважає, що блокада на кордоні з Україною скоро припиниться
Уряд Польщі наближається до припинення блокади далекобійниками кількох пунктів на кордоні з Україною, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Reuters.
"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі", - заявив Туск.
Зауважимо, що польські фермери призупинили протести ще в неділю, 24 грудня, проте далекобійники продовжують блокування.
"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції й зняти блокади на кордоні", - пояснив прем'єр.
Туск заявив, що чинні правила щодо дозволів діятимуть до червня, і малоймовірно, що вони будуть змінені до цього часу.
Однак, за його словами, інші рішення можуть бути знайдені на "оперативному рівні".
"Я зроблю все можливе, щоб полегшити життя і долю польських далекобійників", - сказав він.
Блокада польського кордону
Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року.
Під час протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині".
Однак 22 грудня, українські та польські чиновники погодили план дій щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні.
Представники Польщі, зі свого боку, заявили про намір розблокувати кордон до кінця року.