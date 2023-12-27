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Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської ОВА Труша

Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської ОВА Труша
Фото: Telegram

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша на засіданні 27 грудня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Кабінетом міністрів погоджено звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації".

Труш очолював Тернопільську ОВА з 19 березня 2020 року.

Передісторія:

  • 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
  • За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

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