Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської ОВА Труша
Кабінет міністрів погодив звільнення голови Тернопільської ОВА Володимира Труша на засіданні 27 грудня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Кабінетом міністрів погоджено звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації".
Труш очолював Тернопільську ОВА з 19 березня 2020 року.
Передісторія:
- 26 червня НАБУ та САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
- За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.