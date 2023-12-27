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Міноборони затвердило перший жіночий бронежилет

Міноборони затвердило перший жіночий бронежилет
Фото: mil.gov.ua

Перший бронежилет для жінок-військових пройшов сертифікацію Міністерства оборони України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомляє Міністерство оборони.

Бронежилет зроблений з урахуванням особлитвостей жіночої тілобудови. Зокрема у жіночого "броніка" вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилету", – пояснив Шарко, додавши, що цей бронежилет передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

Бронежилет для жінок розробила українська компанія "Українська броня". Його вага становить від 10.5 кг залежно від розміру і комплектації. За іншими параметрами бронежилет не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового зразка.

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Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу ЗСУ інформацію про потреби цих виробів, після чого будуть сформовані обсяги для закупівлі. Закупівлею "жіночих" бронежилетів займатиметься "Державний оператор тилу".

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