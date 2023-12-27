Супутник показав знищений ВДК "Новочеркаськ" і ще один корабль під водою
Журналіст-розслідувач газети The New York Times Крістіан Тріберт опублікував новий супутниковий знімок залишків великого десантного корабля "Новочеркаськ" російських загарбників після атаки у районі Феодосії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Тріберт у соцмережі Х.
"Залишки російського десантного корабля класу "Ропуха" у східному порту Феодосії можна побачити димлячими і значною мірою затопленими на цьому супутниковому знімку Maxar, зробленому вчора, 26 грудня. Другий знімок від 5 грудня для порівняння".
Також на супутниковому знімку видно, як ще одне судно пішло частково під воду.
Передісторія:
- Близько 3 години ночі 26 грудня в районі Феодосії в окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося, що підірвали корабель нібито з іранськими боєприпасами, в порту виникла пожежа.
- Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські захисники підірвали в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".
- Пізніше стало відомо, що ВДК "Новочеркаськ" знищили крилатими ракетами з тактичної авіації Повітряних Сил.
- Міноборони Росії повідомило, що ВДК "Новочеркаськ" зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі "під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет".
- За твердженням російського Міноборони, "під час протиповітряного бою засобами ППО знищено два українських Су-24, які здійснювали пуск ракет". У Повітряних силах ЗСУ це спростували.