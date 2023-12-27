Україна запустила серійне виробництво аналога "Шахеда" – Камишін

Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед", повідомляє Українська правда.

Про це заявив глава Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції.

"Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів".

Міністр підкреслив, що наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.