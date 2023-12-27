Українські заводи на кінець року вп'ятеро збільшили випуск БТРів – Камишін

Українські заводи на кінець року у п'ять разів збільшили випуск вітчизняних БТРів в порівняні із весною 2023-го, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на пресконференції 27 грудня.

Камишін повідомив, що оборонка довела випуск українських САУ "Богдана" до 6 одиниць на місяць і планує збільшувати цю цифру.

Крім того він вперше озвучив цифри, що державні заводи вп'ятеро наростили випуск БТРів. А державні і приватні компанії за 2023 рік виробили у 3,4 раза більше броньованої техніки ніж у 2022-му.

"Із прогнозованого зростання нашого ВВП на 4,9% частка ОПК складає 1,5%. Ми доводимо, що оборонка буде локомотивом нашого відновлення... Ми ще не там, де можемо закрити усі свої потреби власним виробництвом, але стратегічно усі наші потреби у броньованих машинах зможуть задовольняти кілька українських компаній, в тому числі приватних.

Так само ми кратно (більш як у 2 рази − УП) наростили випуск українських протитанкових комплексів, які на фронті зарекомендували себе часом навіть краще за іноземні аналоги".

Камишін також повідомив, що Україна із серпня 2023 року серійно випускає далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на "Шахед".

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