Україна схвалила взаємне визнання документів про освіту з Румунією

Уряд України сьогодні, 27 грудня, схвалив взаємне визнання документів про освіту з Румунією, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє його Telegram.

Зазначається, що сьогодні було затверджено угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту.

Вона була оформлена 18 серпня поточного року в Бухаресті.

Що цьому передувало

Ще в лютому повідомлялося, що Україна і Румунія домовилися про взаємне визнання документів про освіту. Це означає, що румунські навчальні заклади визнаватимуть українські документи, а українські виші, відповідно, румунські.

У Міносвіти заявляли, що угода застосовується до документів про освіту, виданих визнаними акредитованими навчальними закладами обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.