У Бразилії запевнили, що не будуть арештовувати Путіна за рішенням МКС

Бразилія не буде арештовувати президента Росії Володимира Путіна по ордеру міжнародного кримінального суду, хоча раніше ратифікувала Римський статут і буде зобов'язана заарештувати російського диктатора, якщо той зважиться приїхати на саміт G-20 в Ріо-де-Жанейро у листопаді 2024 році, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр закордонних справ Мауро Вієйра заявив в інтерв’ю BBC News Brasil.

Він заявив, що бразильський уряд буде "щасливий", якщо Путін приїде до Бразилії під час саміту G20.

"Якщо він (Путін) захоче приїхати, ми будемо дуже раді, що він буде присутній і на зустрічах у Бразилії" , — сказав Вієйра.

Бразильський мініст додав, що уряд не вживатиме заходів для арешту Путіна, якщо той наважиться приїхати.

"Ми не будемо проявляти жодної ініціативи, щоб це сталося" , — сказав Вієйра.

Промова Вієйри відповідає позиції президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Нагадаємо, раніше президент Бразилії запевнив Володимира Путіна, що його не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо приїде на наступний саміт G20 у 2024 році, який відбудеться у Ріо-де-Жанейро.

Пізніше Лула да Сілва відкликав свою заяву.